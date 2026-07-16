Mondiali 2026, le news di oggi in diretta: le parole di Messi dopo Argentina-Inghilterra
Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026 mentre Francia-Inghilterra determinerà la terza classificata. Dalle lacrime di Lautaro alla festa nel post partita di Messi e compagni: di seguito tutte le ultime news e gli aggiornamenti sul Mondiale
in evidenza
Mondiale 2026, tutto quello che devi sapere
- Lautaro manda l'Argentina in finale: 2-1 all'Inghilterra
- E poi scoppia a piangere con Messi: le FOTO
- Sarà la Spagna l'altra finalista: 2-0 alla Francia
- Come sono arrivate in finale Spagna e Argentina
- Il tabellone definitivo
- Chi ha disputato più finali ai Mondiali?
- Il nuovo pallone la finale
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
- Mondiali, tutti gli MVP
Messi: "Nessuno ci ha regalato niente"
Dopo la qualificazione dell'Argentina alla finale del Mondiale, Lionel Messi ha risposto a chi aveva messo in dubbio il percorso dell'Albiceleste: "Questo dimostra che quello che abbiamo fatto non è stato casuale e che nessuno ci ha regalato niente". Il capitano ha poi esaltato il gruppo: "Raggiungere due finali Mondiali è qualcosa che riesce a pochissimi. Quando questa squadra è unita, trova sempre la forza di dare tutto".
La classifica dei marcatori del Mondiale
Messi non segna con l'Inghilterra e resta in testa con Mbappé a otto reti. Anche la coppia Kane-Bellingham resta ferma a 6. Oyarzabal è impeccabile dagli 11 metri contro Maignan e sale a quota 5 reti nella competizione. Lautaro segna la sua terza rete. Secondo sigillo per Pedro Porro
Messi a secco ma sempre in testa con MbappéVai al contenuto
Lautaro Martinez, gol e lacrime in Argentina-Inghilterra
Lautaro Martinez segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera e scoppia a piangere: da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale Mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. Guarda le FOTO
Lautaro, gol e lacrime in Argentina-Inghilterra. FOTOVai al contenuto
Il percorso delle due finaliste del Mondiale
L'Argentina batte in rimonta l'Inghilterra e sfiderà la Spagna nella finale dei Mondiali. Per la prima volta la finale sarà tra i campioni d'Europa e i vincitori della Copa America. Sì, ma quale delle 'favorite' ha avuto il percorso più 'facile' tra le big in questo Mondiale? Riviviamo tutto il percorso
Mondiali 2026, la finale è Spagna-Argentina: quale è stato il loro percorsoVai al contenuto
Le ultime due partite del Mondiale: il calendario
- Francia-Inghilterra (Sabato 18 luglio alle 23)
- Spagna-Argentina (Domenica 19 luglio alle 21)
La finale del Mondiale
L'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei Mondiali 2026. La Seleccion batte in rimonta l'Inghilterra 2-1: segnano Fernandez e Lautaro. La Spagna ha, invece, raggiunto la finalissima dopo aver sconfitto la Francia 2-0. La finale domenica 19 luglio a New York. Francia e Inghilterra giocheranno la finale per il terzo posto sabato a Miami. Qui il tabellone completo e tutti i risultati fin qui