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Mondiali 2026, le news di oggi in diretta: le parole di Messi dopo Argentina-Inghilterra

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Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026 mentre Francia-Inghilterra determinerà la terza classificata. Dalle lacrime di Lautaro alla festa nel post partita di Messi e compagni: di seguito tutte le ultime news e gli aggiornamenti sul Mondiale

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Messi: "Nessuno ci ha regalato niente"

Dopo la qualificazione dell'Argentina alla finale del Mondiale, Lionel Messi ha risposto a chi aveva messo in dubbio il percorso dell'Albiceleste: "Questo dimostra che quello che abbiamo fatto non è stato casuale e che nessuno ci ha regalato niente". Il capitano ha poi esaltato il gruppo: "Raggiungere due finali Mondiali è qualcosa che riesce a pochissimi. Quando questa squadra è unita, trova sempre la forza di dare tutto".

La classifica dei marcatori del Mondiale

Messi non segna con l'Inghilterra e resta in testa con Mbappé a otto reti. Anche la coppia Kane-Bellingham resta ferma a 6. Oyarzabal è impeccabile dagli 11 metri contro Maignan e sale a quota 5 reti nella competizione. Lautaro segna la sua terza rete. Secondo sigillo per Pedro Porro

Messi a secco ma sempre in testa con Mbappé

Messi a secco ma sempre in testa con Mbappé

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Lautaro Martinez, gol e lacrime in Argentina-Inghilterra

Lautaro Martinez segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera e scoppia a piangere: da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale Mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. Guarda le FOTO

Lautaro, gol e lacrime in Argentina-Inghilterra. FOTO

Lautaro, gol e lacrime in Argentina-Inghilterra. FOTO

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Il percorso delle due finaliste del Mondiale

L'Argentina batte in rimonta l'Inghilterra e sfiderà la Spagna nella finale dei Mondiali. Per la prima volta la finale sarà tra i campioni d'Europa e i vincitori della Copa America. Sì, ma quale delle 'favorite' ha avuto il percorso più 'facile' tra le big in questo Mondiale? Riviviamo tutto il percorso

Mondiali 2026, la finale è Spagna-Argentina: quale è stato il loro percorso

Mondiali 2026, la finale è Spagna-Argentina: quale è stato il loro percorso

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Le ultime due partite del Mondiale: il calendario

  • Francia-Inghilterra (Sabato 18 luglio alle 23)
  • Spagna-Argentina (Domenica 19 luglio alle 21)

La finale del Mondiale

L'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei Mondiali 2026. La Seleccion batte in rimonta l'Inghilterra 2-1: segnano Fernandez e Lautaro. La Spagna ha, invece, raggiunto la finalissima dopo aver sconfitto la Francia 2-0. La finale domenica 19 luglio a New York. Francia e Inghilterra giocheranno la finale per il terzo posto sabato a Miami. Qui il tabellone completo e tutti i risultati fin qui

Mondiali, il tabellone aggiornato: Spagna-Argentina in finale

Mondiali, il tabellone aggiornato: Spagna-Argentina in finale

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