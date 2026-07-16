Mondiali 2026, le news di oggi in diretta: le parole di Messi dopo Argentina-Inghilterra

Dopo la qualificazione dell'Argentina alla finale del Mondiale, Lionel Messi ha risposto a chi aveva messo in dubbio il percorso dell'Albiceleste: "Questo dimostra che quello che abbiamo fatto non è stato casuale e che nessuno ci ha regalato niente". Il capitano ha poi esaltato il gruppo: "Raggiungere due finali Mondiali è qualcosa che riesce a pochissimi. Quando questa squadra è unita, trova sempre la forza di dare tutto".