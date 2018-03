Immobile: "Svezia ancora uno shock, ora reagiamo"

Parla a 360° Ciro Immobile dal ritiro della Nazionale. L'attaccante della Lazio è tra gli Azzurri che hanno vissuto la doppia sfida del playoff Mondiale contro la Svezia e la delusione di non essere riusciti a qualificarsi per Russia 2018. Un ricordo indelebile nella carriera di ogni giocatore presente e ancora vivo nella mente. "Abbiamo ancora purtroppo ricordi negativi e dispiace tanto, a noi in primis, per quello che è successo, e credo che ce ne renderemo conto ancora di più quando inizierà il Mondiale e non si vedrà l’Italia in campo - ha spiegato - E' la macchia brutta della nostra carriera, soprattutto per noi che abbiamo fatto il Mondiale in Brasile e non era andato benissimo. Poteva essere un'occasione di riscatto giusta per noi però come si sta dicendo in questi giorni è giusto andare avanti, ci sono tanti giovani, l'Italia è una grande nazione e ci riprenderemo sicuramente".

Svezia? Forse era destino. Ventura non l'ho sentito

Immobile ha raccontato la sfida con la Svezia vista dal campo e di una sfida apparentemente stregata: "Il calcio è strano perché ci sono degli episodi ed in entrambe le partite la palla mezza e mezza non è mai capitata nel punto giusto, al momento giusto. Non so se questo fa parte del destino. Dovevamo fare sicuramente qualcosa in più, anche l’occasione che ho avuto io mi è stata salvata sulla linea di porta... Non siamo riusciti a fare gol in entrambe le partite e questo è il rammarico più grande. Ventura? Non l’ho più risentito".