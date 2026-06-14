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Portogallo, il vero significato del braccialetto di CR7 e compagni: omaggio a Diogo Jota

il regalo

Il Primo Ministro portoghese, Luis Montenegro, ha regalato a tutti i giocatori del Portogallo un braccialetto che ricorda i nomi dei convocati e quello di Diogo Jota, l'attaccante tragicamente scomparso quasi un anno fa

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Il 3 luglio sarà un anno esatto dalla sua tragica scomparsa, avvenuta dopo un incidente d'auto in cui perse la vita anche il fratello. Ma Diogo Jota continua a restare nel cuore e nella mente di chi lo ha amato. il suo Portogallo è prossimo a cominciare i Mondiali e con l'anima l'ex Liverpool è presente insieme ai suoi compagni. Presenza che traspira anche dai braccialetti indossati dai giocatori della nazionale lusitana in questo Mondiale. Tutti loro, infatti, hanno ricevuto un regalo dal Primo Ministro portoghese, Luis Montenegro: un braccialetto con i nomi dei convocati e quello, appunto, di Diogo Jota che, con la maglia del Portogallo, aveva realizzato 14 gol in 49 presenze e vinto due volte la Nations League. Un modo per tenerlo sempre vicino e che dia la spinta giusta a realizzare il sogno Mondiale.

bracciale Jota
bracciale Jota
bracciale Jota
Ronaldo Jota
bracciale Jota

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