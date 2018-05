Il matrimonio tra Roberto Mancini e la Nazionale azzurra è finalmente realtà. L'ex allenatore dello Zenit ha firmato un contratto fino al 2020 che lo rende nuovo Ct dell'Italia. Ormai manca soltanto il comunicato ufficiale. L'annuncio ufficioso, invece, è già arrivato attraverso Roberto Fabbricini: "Roberto è il nuovo Ct dell'Italia, è fatta. C'è soddisfazione, anche da parte di Mancini: il suo entusiasmo è stato determinante nella scelta". La svolta negli ultimi giorni, quando Mancini ha concluso prima il campionato di Russia e poi ha salutato società e tifosi trovando l'accordo per la rescissione del contratto. L'ex Inter e Lazio è atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 12.30, prevista per martedì alle 12 la presentazione ufficiale alla stampa. "Sono felice di essere in Italia", le prime parole di Mancini, che resterà alla guida della Nazionale fino al prossimo Europeo con un ingaggio di circa 2 milioni all'anno. Si risolve, dunque, il problema generatosi all'indomani della rovinosa eliminazione dal Mondiale di Russia dell'Italia per mano della Svezia, ossia quella di restituire agli azzurri una guida tecnica di alto profilo. Negli ultimi mesi Gigi Di Biagio aveva assunto il ruolo di "traghettatore", provando a gettare nuove basi per il corso della Nazionale.

Mancini batte la concorrenza

Negli ultimi mesi si erano rincorse tantissime voci sulle figure "interessanti" per la Nazionale. Come promesso, il termine del 20 maggio posto dal vice commissario della Figc Alessandro Costacurta per la scelta dell'allenatore dell'Italia è stata rispettato. Mancini, insieme a Carlo Ancelotti, che ha poi declinato l'offerta, era tra i nomi più caldi per la panchina. Il Mancio, da giocatore, ha avuto un rapporto di amore e odio con la Nazionale, anche se da allenatore era una tappa che inseguiva fortemente. Nell'ultima stagione alla guida dello Zenit, Mancini non è riuscito a qualificare la sua squadra per la Champions League, dovendosi accontentare dell'accesso ai preliminari di Europa League, al termine di una stagione molto combattuta nella Premier League russa (che ha visto trionfare la Lokomitiv, davanti al Cska e allo Spartak di Massimo Carrera).

Si riparte da Mario Balotelli: i primi appuntamenti

L'arrivo del nuovo allenatore potrebbe spianare nuovamente la porta della Nazionale a Mario Balotelli. L'attuale attaccante del Nizza è da sempre un pupillo di Roberto Mancini, che lo ha avuto prima all'Inter per poi portarlo con sé in Inghilterra al Manchester City. Sarà lui la stella dell'attacco azzurro, l'uomo da cui il prossimo Ct potrebbe ripartire per costruire l'Italia del futuro. Già fissati anche i primi appuntamenti. Il 22 maggio ci sarà il ritrovo a Coverciano, per preparare le prossime tre amichevoli: il 28 maggio ci sarà Italia-Arabia Saudita a San Gallo, il primo giugno Francia-Italia a Nizza e il 4 giugno Italia-Olanda a Torino.