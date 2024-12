Il giudice sportivo ha chiesto un supplemento d'indagine alla Procura federale sui cori razzisti rivolti da alcuni sostenitori del Verona all'indirizzo del portiere del Milan Mike Maignan nel corso del match del Bentegodi valevole per la 17^ giornata di Serie A. Il francese si era lamentato con l' arbitro Marinelli dopo il triplice fischio per non aver preso provvedimenti durante la gara. Gerardo Mastrandrea ha chiesto "un'ulteriore dettagliata relazione" alla Procura Figc sul caso. Di seguito il testo completo del comunicato.

Gli altri provvedimenti

Il giudice sportivo ha fermato per un turno il difensore del Lecce Guilbert, espulso in Lecce-Lazio. Si tratta dell'unico squalificato in vista della 18^ giornata, perlomeno tra i calciatori. Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, è stato infatti squalificato per una giornata "per avere al 46' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara".