Mateo Retegui salterà la Supercoppa Italiana. L'attaccante dell'Atalanta si è sottoposto agli esami strumentali a seguito del problema che lo ha costretto a chiedere il cambio nel match di domenica scorsa contro l'Empoli. Accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro e che lo costringeranno a uno stop di qualche settimana. L'attaccante della Nazionale, infatti, potrebbe partire ugualmente per l'Arabia Saudita per stare vicino ai suoi compagni di squadra, ma non sarà a disposizione di Gasperini né per la semifinale contro l'Inter (in programma il 2 gennaio alle 20), né per l'eventuale finale del 6 gennaio. Retegui potrebbe tornare in campo o l'11 gennaio nella trasferta contro l'Udinese o nel match del 14 gennaio in casa contro la Juventus.