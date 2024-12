IL PRECEDENTE

Non conosce fine la crisi dei Citizens di Guardiola, che incassano la sesta sconfitta in campionato con l'Aston Villa. Per ritrovare numeri simili al Manchester City dobbiamo tornare alla stagione 2008/09, la prima della proprietà emiratina con Hughes in panchina. Quella squadra perse sei volte nelle prime 11 giornate e chiuse la Premier al 10° posto. In rosa non c'erano campionissimi come oggi, ma tanti ex Serie A… PREMIER, 30 PARTITE LIVE SU SKY DURANTE LE FESTE