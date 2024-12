Rino Gattuso, allenatore dell'Hajduk Spalato (primo in classifica a pari punti con il Rijeka), è diventato il protagonista del finale del match contro il Sibenik (penultimo). L'Hajduk ha segnato il gol vittoria al 91' e i giocatori si sono avvicinati alla panchina per esultare insieme e bere dalle borracce. L'allenatore però si è infuriato contro alcuni dei suoi calciatori, rimandandoli subito in campo, chiedendo con forza di restare concentrati per l'ultima parte di gara

Nel finale di partita tra Sibenik e Hajduk Spalato (campionato croato) Rino Gattuso si è reso protagonista di un episodio in cui è venuto fuori tutta la sua grinta, in una partita più sofferta del previsto. L'Hajduk, la squadra allenata dall'ex Milan, che si trova attualmente al primo posto in classifica a pari punti con il Rijeka, sul finire dei 90' si trovava in una situazione di parità contro la penultima squadra in campionato: un pareggio conquistato dagli avversari, per di più, a un minuto dal termine della partita. Solo nei tempi di recupero è arrivato il definitivo vantaggio dell'Hajduk, con Filip Krovinovic. Proprio dopo la rete, alcuni giocatori si sono avvicinati alla panchina per riprendere fiato e bere un sorso d'acqua, e Gattuso non ha reagito bene: l'allenatore italiano li ha trascinati e spinti in campo con forza, invitandoli a non abbassare la soglia dell'attenzione negli ultimi minuti della partita. "Ringhio" se l'è presa anche con una bottiglietta d'acqua calciandola via. L'Hajduk conquisterà poi la vittoria per 2-1 sul campo del Sibenik.