Fuori e dentro al campo

Classe 1990 Balotelli. Classe 1991 Insigne. Al termine del prossimo Europeo - la prima vera tappa dell’Italia di Mancini - saranno a ridosso dei trent’anni. Difficile avere altre chance dopo: il futuro è ora, e loro due per il momento hanno già incominciato con l’affiatamento fuori dal campo nella stessa camera a Coverciano, in attesa di quello in campo. L’idea è quella: Insigne suggerisce, Balo colpisce, un meccanismo che potrebbe certamente portare tanta gioia al tifo azzurro di una nazione che ancora forse non si è resa definitivamente conto che, al Mondiale di Russia, non ci sarà nessuno per cui tifare. Nel frattempo allora ci sono i social a raccontare del loro rapporto. Video, scherzi, tante risate, e al numero 24 del Napoli, 10 della Nazionale, sembra di essere in una sorta di reality show. Le note di Pino Daniele risuonano nello spogliatoio: Lorenzo canta, Mario riprende col telefono, allora Lorenzo smette e lo guarda scocciato. “Perché non canti più?” - chiede allora sempre Balo. Motivo ovvio, tra scocciature continue in stanza e fuori. La Instagram stories più recente è di un nodo alla cravatta fatto completamente saltare da Super Mario al fantasista del Napoli. Per non citare la foto in cui Balo lo prende in braccio: “Momenti in nazionale con mio figlio Insigne”. Affiatamento? Sì, fuori certamente c’è. In campo forse un po’ meno. 33 le partite di Super Mario in azzurro (con 13 gol), 23 quelle di Insigne (con 4 reti), ma appena tre partite condivise da entrambi, e mai dal primo minuto. Armenia nelle qualificazioni Mondiali del 2013, Lussemburgo nel 2014 in un’amichevole dove la girandola di cambi non li fece stare in campo insieme nemmeno per un istante, e Costa Rica: la seconda sfida della Coppa del Mondo brasiliana persa, anche quella 1-0. Il successivo match sarà un altro ko, sempre 1-0, dall’Uruguay di Godin. Balotelli verrà sostituito da Prandelli all’intervallo, e quella rimarrà la sua ultima partita di sempre con l’azzurro indosso. E l’anno zero del pallone italiano ripartirà anche da loro due. Il 9 e il 10. Balo e Insigne: la strana coppia, scoppiata in Nazionale.