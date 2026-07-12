Episodio chiave al 72’ di Argentina-Svizzera. Fallo di Paredes su Embolo, con l'arbitro che estrae il cartellino giallo al centrocampista del Boca Juniors. Dopo esser stato richiamato al Var per 'scambio d'identità', cambia la sua decisione: simulazione dell'attaccante degli elvetici, che era già ammonito e viene espulso. Embolo scoppia in lacrime e viene portato via dai compagni. Nel VIDEO la ricostruzione di quanto successo da parte del nostro inviato Filippo Benincampi

LE PAGELLE DI ARGENTINA-SVIZZERA