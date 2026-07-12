Il Milan ha ufficializzato la lista dei convocati per il raduno estivo che aprirà la stagione 2026/27. I rossoneri si ritroveranno a Milanello lunedì 13 luglio , dando il via alla preparazione, per la prima volta, agli ordini di Amorim . Nel pomeriggio, alle 18.00 , è in programma il primo allenamento sul campo esterno, aperto ai tifosi. Presente il nuovo arrivato Gila mentre non ci sono Bennacer e Bondo

Prende il via la nuova stagione del Milan. Lunedì 13 luglio i rossoneri si ritroveranno a Milanello per il raduno agli ordini del nuovo allenatore Amorim mentre alle 18.00 è in programma il primo allenamento sul campo esterno, aperto ai tifosi. Il gruppo non sarà ancora al completo, visto che diversi giocatori sono ancora impegnati ai Mondiali e raggiungeranno la squadra dopo un periodo di riposo. Il club ha ufficializzato l'elenco dei convocati per il primo giorno di lavoro: non ci sono Bennacer e Bondo mentre è presente Gila, arrivato dalla Lazio in questa sessione di calciomercato. In attesa di capire il futuro di Leao e Modric...