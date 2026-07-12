Milan, i convocati per il ritiro di Amorim: le news sull'inizio della stagione rossoneraMILAN
Il Milan ha ufficializzato la lista dei convocati per il raduno estivo che aprirà la stagione 2026/27. I rossoneri si ritroveranno a Milanello lunedì 13 luglio, dando il via alla preparazione, per la prima volta, agli ordini di Amorim. Nel pomeriggio, alle 18.00, è in programma il primo allenamento sul campo esterno, aperto ai tifosi. Presente il nuovo arrivato Gila mentre non ci sono Bennacer e Bondo
Prende il via la nuova stagione del Milan. Lunedì 13 luglio i rossoneri si ritroveranno a Milanello per il raduno agli ordini del nuovo allenatore Amorim mentre alle 18.00 è in programma il primo allenamento sul campo esterno, aperto ai tifosi. Il gruppo non sarà ancora al completo, visto che diversi giocatori sono ancora impegnati ai Mondiali e raggiungeranno la squadra dopo un periodo di riposo. Il club ha ufficializzato l'elenco dei convocati per il primo giorno di lavoro: non ci sono Bennacer e Bondo mentre è presente Gila, arrivato dalla Lazio in questa sessione di calciomercato. In attesa di capire il futuro di Leao e Modric...
I convocati per il ritiro
Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostic, Loftus-Cheek, Musah, Nkunku, Odogu, Ossola, Pavlovic, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Terracciano P., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi.