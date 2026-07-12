Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana di calcio: l'annuncio è stato questo sabato da Giovanni Malagò. Assieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. "Sono due facce della stessa medaglia", ha commentato il presidente della Figc. Da ora parte la ricerca del nuovo ct dell'Italia: di seguito tutte le news, le reazioni e i commenti in diretta
Maldini e Leonardo in Nazionale: cosa sappiamo fin qui
La prima, pesantissima, mossa di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio è davvero a 18 carati. Difficile, per il nostro calcio, chiedere qualcosa di meglio di Paolo Maldini. E con Leonardo come advisor. Il primo è unanimemente riconosciuto come una delle potenziali medicine più efficaci per aiutare la Nazionale ad uscire dalle sabbie mobili nelle quali è finita.
I ruoli di Maldini e Leonardo
Maldini sarà Direttore Tecnico e presidente del Club Italia. Il secondo ha fatto tutto: calciatore, allenatore, dirigente. Sempre ad alto livello. Leonardo è il “Papa straniero”, fino ad un certo punto, con il ruolo di consulente. Una mossa a sorpresa, di lui si erano un po’ perse le tracce dopo la fine del suo rapporto con il Paris Saint Germain. Ma il legame con Maldini è sempre rimasto forte.
Maldini prima (e unica) scelta di Malagò
Malagò aveva Paolo come prima scelta. Lo ha corteggiato, rassicurato e aspettato. Sapeva, il nuovo capo del calcio italiano, che Maldini sarebbe stata la scelta migliore possibile. Quella di affidargli pieni poteri è la logica decisione per eliminare gli ultimi, possibili dubbi. Per competenza, credibilità e considerazione generale, Maldini è la prima pietra sulla quale costruire il nuovo calcio italiano. Da saggio uomo di campo e scrivania, Maldini ha ascoltato prima di tutto il cervello. E poi, probabilmente, anche il cuore. Immaginando l’abbia fatto anche sulla scorta del perimetro d’azione che Malagò gli ha disegnato sartorialmente.
Malagò: "Paolo e Leo due facce della stessa medaglia"
"Maldini è stato da sempre il mio obiettivo - ha spiegato il presidente della Figc in un'intervista alla Rai -, ho sempre pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere al settore tecnico della Figc, che non implica solo la nazionale maggiore ma tutta la filiera delle nazionali giovanili. Abbiamo portato avanti in due settimane i progetti che sono entrati nello specifico e Paolo da subito mi aveva detto che sarebbe stato felice di coinvolgere Leonardo come consulente, perché il lavoro è tanto, impegnativo e sfidante. Sono contento, perché ho una stima profonda di Leonardo. Sono due facce della stessa medaglia, c'è un impegno di quattro anni che deve portarci da qui al 2030 al Mondiale prossimo, passando per un Europeo".
Il progetto quadriennale
Ha un contratto di 4 anni, sarà lui, naturalmente di concerto con Malagò e, a questo punto, ascoltando Leonardo, con il quale forma nuovamente un tandem di successi e qualità visto al Milan, a decidere chi guiderà dalla panchina la nostra Nazionale.
E ora Il nuovo ct
Nella rosa dei papabili, i cardinali sono sempre quelli: Conte, Mancini e forse anche Pioli. Senza escludere un altro colpo a sorpresa, pur all’interno di una capacità di spesa limitata. Ma sognare si può. Paolo Maldini è arrivato, ora è davvero iniziata l’era Malagò. Poi andranno in campo i giocatori, come sempre. E di quelli il calcio italiano al momento non abbonda in qualità. Ma certamente, a livello dirigenziale, non si poteva partire meglio.
La carriera di Maldini in Nazionale
Paolo Maldini ha vestito la maglia dell’Italia per 14 anni (dal 1988 al 2002), di cui 8 trascorsi da capitano. Il debutto in maglia Azzurra il 31 marzo 1988, a soli 19 anni, in un'amichevole contro la Jugoslavia. E’ stato titolare nell'Italia che arrivò 3^ ai Mondiali di casa nel 1990 e in quella che nel 1994 perse la finale col Brasile negli Stati Uniti. Ha ereditato da Franco Baresi la fascia di capitano proprio dopo il Mondiale 1994. Da capitano ha sfiorato la vittoria dell’Europeo nel 2000, battuto al golden gol dalla Francia. Il ko negli ottavi di finale del Mondiale 2002 contro la Corea del Sud è stata la sua ultima gara in Nazionale. In totale per lui 126 presenze (di cui 74 da capitano) e 7 gol.
La carriera di Maldini da dirigente
Inizia la sua carriera dirigenziale nel 2018 al Milan come direttore dello sviluppo strategico dell'area sportiva, al fianco di Leonardo. Promosso a direttore tecnico nel 2019, dopo l’addio di Leo, costruisce una squadra competitiva portando a Milano giocatori chiave come Theo Hernández, Rafael Leão e Mike Maignan. Questa gestione culmina con la vittoria dello scudetto nella stagione 2021/2022 e la qualificazione alle semifinali di Champions League l'anno successivo. Il rapporto con i rossoneri si interrompe bruscamente a giugno 2023, dopo divergenze con la nuova proprietà guidata da Gerry Cardinale.
La carriera di Leonardo in Italia
Arrivato al Milan nell'estate del 1997 dal Psg, Leonardo è stato per quattro stagioni uno dei protagonisti delle vittorie dei rossoneri prima di decidere di tornare in Brasile (Sao Paulo e Flamengo). Nell'ottobre 2002 è di nuovo un giocatore del Milan, club con cui concluderà la sua carriera in campo: al termine della stagione, infatti, annuncia il ritiro. Nell'estate 2003 inizia la sua seconda vita nel calcio nel ruolo di osservatore dei rossoneri, che ricoprirà fino al 30 giugno 2008. Poi la promozione a direttore tecnico e - dopo una stagione - il passaggio in panchina come allenatore. Al termine dell'anno 2008/2009, conclusosi con 1.71 punti di media in 48 partite, lascia il Milan. A dicembre della stagione successiva accetta di diventare allenatore dell'Inter e resterà sulla panchina dei nerazzurri per fino a giugno (con 2.16 punti di media in 32 partite). Dopo una parentesi al Psg (da vicedirettore sportivo) e in Turchia all'Antalyaspor (da allenatore), torna nuovamente al Milan nel 2018 come direttore tecnico portando con sé in rossonero Paolo Maldini. La sua avventura terminerà a fine stagione.