Sono 27 i convocati da Luigi Di Biagio per le amichevoli dell'Italia Under 21 con Inghilterra (15 novembre a Ferrara) e Germania (19 novembre a Reggio Emilia), due test importanti in vista dell'Europeo. L'unica novità è in attacco, con la prima chiamata per Antonino La Gumina dell'Empoli. Gli azzurrini si raduneranno nella serata di domenica 11 novembre ad Abano Terme, in provincia di Padova.