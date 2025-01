Durante le Feste si è tutti più buoni. O semplicemente, non vale la pena complicare troppo un'amichevole. Devono averlo pensato Farioli e Hoeneß, allenatori di Ajax e Stoccarda. Durante una partita disputata oggi tra le due squadre, entrambi si sono messi d'accordo per proseguire la sfida in parità numerica nonostante al 56' fosse stato espulso Davy Klaassen, entrato in campo all'intervallo. Dopo un breve dialogo, i due tecnici hanno comunicato la loro decisione all'arbitro, che ha permesso all'ex Inter di restare in campo e di contribuire alla rimonta della sua squadra. Un gesto apprezzabile, soprattutto perché l'intervento di Klaassen era sembrato molto duro in diretta e aveva causato anche un principio di rissa. In vantaggio 2-0 con i gol di Stiller e Fuhrich, lo Stoccarda nella ripresa è stato raggiunto dall'autogol dell'ex Sampdoria Chabot, propiziato da Daniele Rugani, e dal gol di Akpom negli ultimi minuti. Un gesto di fair play, un pareggio e tutti più contenti e buoni, in attesa che ricomincino le partite ufficiali sia in Germania che in Olanda.