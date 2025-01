Intervenuto a Dazn prima dell'inizio del derby, il direttore sportivo della Roma commenta le ultime voci di mercato e usa la stessa definizione per due giocatori: "Non voglio commentare le voci. Pellegrini e Frattesi sono due buoni giocatori e due figli di Roma". Si apre di più su Dybala: "Sappiamo quanto vale, stiamo parlando col suo entourage"

A gennaio, anche prima di una partita importante come il derby della capitale, il calciomercato tiene sempre banco. Lo sa anche Florent Ghisolfi, direttore sportivo giallorosso, intervistato prima dell'inizio della partita. Interpellato su una possibile partenza di Pellegrini, ha risposto così: "Voglio parlare solamente della partita, niente è più importante di questo. Lorenzo è il nostro capitano, un figlio di Roma, spero che stasera giochi una grande partita e guidi la squadra alla vittoria". La stessa locuzione viene usata per definire Davide Frattesi, che invece potrebbe diventare un obiettivo in entrata: "Non voglio commentare voci di mercato. Ancor di più stasera. Frattesi è un buon giocatore, anche lui un figlio di Roma. Ma la partita di oggi è più importante".

"Ranieri continua a far bene e resta? Speriamo..."

Anche il futuro di Dybala, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, tiene banco: "Stiamo parlando con il suo entourage e siamo allineati. L'importanza di Paulo per la Roma è grande, speriamo che questa sera faccia vivere emozioni ai nostri tifosi“. Infine, anche un'apertura su una possibile permanenza di Claudio Ranieri oltre questa stagione: "Lo spero, significa che avrà fatto molto bene (ride, ndr). Non mi piace parlare di altri allenatori oggi, Ranieri sta facendo un grande lavoro e per me è una fortuna incredibile lavorare con lui. Spero che questa sera sarà ispirato".