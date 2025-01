Non solo movimenti in difesa per la Juventus: il club bianconero cerca anche un attaccante. Tra gli obiettivi resta sempre il nome di Zirkzee, ma attenzione anche al nome di Kolo Muani. La Juve prosegue il lavoro con il Psg per avere in prestito gratuito il giocatore

Non solo priorità in difesa per la Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un attaccante, anche per far rifiatare Vlahovic e visto il lungo infortunio di Milik. Zirkzee resta sempre un obiettivo. Ma lo United non è disposto al prestito e nel caso cederebbe l'attaccante solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. L'altro nome è quello di Kolo Muani: il francese è sempre più ai margini nel Psg di Luis Enrique. Arrivato la scorsa stagione per 90 milioni dall'Eintracht, ora il club parigino potrebbe cederlo in prestito gratuito. L'ingaggio è alto (5 milioni più bonus) ma la Juve prosegue nel lavoro per farsi trovare pronta nel caso le condizioni diventassero favorevoli a un accordo.