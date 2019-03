Un giorno da ricordare, per Daniel Maldini, che sembra poter proseguire la tradizione di famiglia in campo e con gli stessi colori. Il figlio di Paolo (classe 2001), infatti, è stato convocato dalla Nazionale Under 18 per l'amichevole del prossimo 22 marzo contro l'Olanda. Daniel, trequartista o attaccante, si è messo in evidenza al torneo di Viareggio dove ha segnato nell'ultima gara contro lo Spezia una doppietta, con tanto di capolavoro su calcio di punizione. Per lui si tratta della prima convocazione per una gara ufficiale degli Azzurrini.

L’elenco dei convocati

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Matteo Soncin (Milan).

Difensori: Leonardo Raggio (Genoa), Faio Ponsi (Fiorentina), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Giorgio Brogni (Atalanta), Francesco Semeraro (Roma), Michael Ntube (Inter).

Centrocampisti: Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Nicolò Rovella (Genoa), Nicolò Pierozzi (Fiorentina), Alessandro Sala (Milan), Giuseppe Leone (Juventus), Matteo Pinelli (Juventus), Gianmarco Cangiano (Roma).

Attaccanti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Daniel Maldini (Milan), Lorenzo Sgarbi (Napoli), Riccardo Tonin (Milan).