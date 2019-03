Il Milan e l’equilibrio ritrovato

Ciò che per certi aspetti può sorprendere è che il Milan attuale segna meno di quello di inizio stagione. La media gol fatti delle prime otto giornate di campionato recita 1.9 a partita, mentre dopo il derby d’andata è diventata di 1.4. Lo stesso valore è quello che riguarda la media delle reti subite nel primo periodo considerato, sceso vertiginosamente a 0.6. Questo vuol dire che il lavoro di Gennaro Gattuso si è tradotto in una maggiore maturità di squadra, che ha imparato a gestire i momenti della partita: sa quando colpire, sa come difendersi. Un equilibrio cercato fin dall’inizio che i rossoneri hanno fatto proprio da diversi mesi a questa parte. Una simile stabilità chiaramente ha aumentato il livello delle prestazioni e conseguentemente anche dei risultati, che hanno permesso al Milan di attestarsi ad un terzo posto che sembrava quasi utopia nella prima parte dell’annata. Il campionato è sicuramente ancora lungo, con il derby di ritorno e altre dieci gare da giocare, ma con i rossoneri in piena corsa Champions e in semifinale di Coppa Italia è difficile immaginare che Gattuso possa non essere riconfermato sulla panchina. Fondamentali nella rincorsa ai primi quattro posti, gli arrivi di Piatek e Paquetà, che hanno cambiato volto ad una squadra che mostrava troppi limiti tecnici e caratteriali.

Milan, Romagnoli ci sarà per il derby

L’avvicinamento alla stracittadina di Milano è stata piuttosto turbata per i rossoneri dalle indiscrezioni sulle condizioni di Alessio Romagnoli, che si è allenato anche oggi a parte. Tuttavia, c’è molto ottimismo sulla sua presenza per la partita di domenica, dal momento che il giocatore ha svolto un allenamento differenziato soltanto a scopo precauzionale a causa di un lieve fastidio. Ha ricevuto un trattamento a base di massaggi insieme ad altri compagni, dal momento che la sessione odierna, principalmente di scarico, è stata piuttosto blanda per tutti. Ancora nessuna indicazione sugli undici che Gattuso manderà in campo per il derby, dal momento che non è stata effettuata nessuna prova di formazione, che verosimilmente comincerà da venerdì, quando mancheranno due giorni alla partita. Ad ogni modo, difficile che l’allenatore del Milan scelga di cambiare qualcosa rispetto alla squadra che ha schierato spesso, nel suo 4-3-3.