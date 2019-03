Federico Chiesa dà forfait: l'attaccante della Fiorentina, "a seguito del protrarsi dell'indisponibilità fisica in vista delle gare con Finlandia e Liechtenstein, lascerà stasera il ritiro della Nazionale a Coverciano per far rientro al proprio club con l'obiettivo di proseguire le cure del caso". Questo il comunicato diffuso sul sito ufficiale della Figc, con il report medico sui giocatori monitorati dallo staff di Coverciano. L'esterno d'attacco viola fa rientro al proprio club per proseguire le cure del caso. Alessandro Florenzi, invece, ha interrotto l’allenamento per un risentimento al polpaccio sinistro.

Florenzi, condizioni da valutare

Oltre al forfait di Chiesa, sul sito della Figc si legge che "nel corso della sessione odierna, inoltre, il calciatore della Roma Alessandro Florenzi ha interrotto l’allenamento per un risentimento al polpaccio sinistro; le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore".

Italia-Finlandia: la probabile formazione

Come potrebbe mettere in campo gli azzurri Roberto Mancini per il match di Udine contro la Finlandia: difesa a quattro con Piccini pronto a sostituire Florenzi, che sembra destinato a mancara. Bonucci e Chiellini centrali e Biraghi a completare il reparto. A centrocampo Jorginho e Verratti saranno accompagnati da Barella, mentre nel tridente salgono le quotazioni di Kean. Potrebbe giocare assieme al compagno di squadra Bernardeschi, invertendosi nella fascia di competenza. Ballottaggio Immobile-Quagliarella.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Immobile, Kean.