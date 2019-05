Roberto Mancini ha diramato l'elenco dei convocati per le gare di qualificazione a Euro 2020 che l'Italia giocherà contro Grecia (ad Atene sabato 8 giugno) e Bosnia (Torino, Allianz Stadium, 11 giugno). Sono 33 gli azzurri convocati dal Ct, che deve fare a meno dell'infortunato Donnarumma; in attacco si rivede Belotti, non convocato Balotelli. La Nazionale, in testa al gruppo J a punteggio pieno dopo le vittorie ottenute contro Finlandia e Liecthenstein, si radunerà a Coverciano sabato 1° giugno. Nello stesso giorno è prevista la conferenza stampa di Mancini. La partenza per Atene, invece, è in programma venerdì 7 giugno.

L'elenco dei convocati

Portieri: Cragno (Cagliari), Gollini (Atalanta); Sirigu (Torino), Mirante (Roma);

Difensori: Acerbi (Lazio), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Florenzi (Roma), Izzo (Torino), Mancini (Atalanta), Romagnoli (Milan), Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Barella (Cagliari), Bernardeschi (Juventus), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Pellegrini (Roma), Sensi (Sassuolo), Verratti (Paris Saint Germain), Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Belotti (Torino), Chiesa (Fiorentina), El Shaarawy (Roma), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Juventus), Pavoletti (Cagliari), Politano (Inter), Quagliarella (Sampdoria).