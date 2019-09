La Nazionale di Roberto Mancini si è radunata oggi a Bologna, per iniziare a preparare i match di qualificazione ad Euro 2020 contro Armenia e Finlandia. Il Ct azzurro ha parlato in conferenza stampa per introdurre le partite, rispondendo a numerose domandea anche sulla nuova Serie A, sui singoli e sulle diverse assenze: alcune obbligate, visti gli infortuni, altre "punitive" come nel caso di Kean e Zaniolo: "A me non piace lasciare a casa per punire, però sono giovani e spero che serva loro per il futuro. Se meriteranno li chiameremo - ha spiegato Mancini - ma devono imparare a comportarsi per bene. Un professionista deve essere sempre esemplare. Zaniolo poteva servirmi visti gli infortuni? Se vinciamo o perdiamo non è perché manca Zaniolo, non bastano 5 partite per essere un campione. Bisogna che lavori tanto e capisca che quello che ha avuto gli è arrivato all'improvviso. Non è successo nulla di grave, ma visto che non è la prima volta è bene che impari. In Nazionale - ha aggiunto il Ct - ci vogliono qualità tecniche e di comportamento. Hanno fatto delle cavolate, sono giovani e impareranno. Se la prossima volta se lo meriteranno, li chiamerò. Stavolta era giusto non chiamarli".