Un'Italia non brillantissima porta comunque a casa la quinta vittoria (in 5 partite) nel girone di qualificazione a Euro 2020, adesso veramente a un passo. L'Armenia di Mkhitaryan, nuovo acquisto della Roma, spaventa gli Azzurri nelle fasi iniziali portandosi in vantaggio sfruttando la sua arma migliore, il contropiede condotto a grande velocità (gol di Karapetyan), ma viene presto ripresa da Belotti, che appoggia in rete una bella palla servitagli dalla sinistra da Emerson, tra i migliori. Nel recupero del primo tempo l'episodio che dà una mano agli Azzurri, con l'autore del gol armeno, Karapetyan, espulso per un rosso eccessivo (gomitata a Bonucci in un contrasto aereo), mentre pochi istanti dopo Belotti si divora il possibile vantaggio.

Gli Azzurri ribaltano comunque la gara nella ripresa, giocata in superiorità numerica e con Mkhitaryan che va a fare la punta nell'Armenia, dopo l'ingresso in campo di un ottimo Pellegrini (per Chiesa), subito decisivo con il suo primo gol in Nazionale. Poco dopo ancora Belotti favorisce il 3-1, vedendosi negare la doppietta personale solo dall'autorete del portiere avversario, Hayrapetyan: sul tiro del "Gallo", la palla rimbalza prima sul palo e poi sulla schiena del portiere, per il 3-1 finale. In classifica, Italia in testa a punteggio pieno (15 punti), seguita dalla Finlandia (9 punti, in attesa della sua partita in serata contro la Grecia), prossima avversaria degli Azzurri.