Nazionale, le 11 regole contro il coronavirus: "Gioca solamente in casa"

"Regola numero 1. Il nuovo schema della Nazionale è 1-1-1". No, non è una trovata tattica da 'Allenatore nel Pallone'. Parla Roberto Mancini, a tutti gli italiani: "Per combattere la diffusione del coronavirus manteniamo almeno un metro di distanza l'uno dall'altro". E' questa l'ultima iniziativa promossa dalla Figc per sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da tenere per contenere la diffusione del Covid-19. Una campagna di comunicazione, #leregoledelgioco, che si svilupperà sui canali ufficiali della Federazione, della Nazionale maschile e di quella femminile. Il format è molto semplice: ciascun protagonista realizzerà una storia e un breve video raccontando una delle 11 regole - adattate in lingua calcistica, dalle mischie in area al contropiede - chiedendo poi di condivederla. Si parte dai ct Mancini e Bertolini, per poi passare a Buffon e Guagni, Girelli e Immobile, Jorginho e Zaniolo. Chiuderanno la campagna Giorgio Chiellini e Sara Gama, i capitani delle due nazionali.

Gravina: "Sensibilizzazione e supporto a ospedali, questo è il contributo della Figc"

Oltre alla social activation, la Figc stanzierà 100mila euro all'Istituto Spallanzani di Roma: "Il calcio può fare molto anche quando non scende in campo", le dichiarazioni del presidente federale Gabriele Gravina. "Con#leregoledelgioco invitiamo tutti gli italiani a giocare e a vincere insieme la partita contro il coronavirus. La Figc intende dare il proprio contributo nel promuovere comportamenti responsabili, sostenere moralmente il personale sanitario che sta fronteggiando questa emergenza, con grande professionalità e disponibilità, e supportare economicamente le strutture ospedaliere".

Le 11 regole