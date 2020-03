Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio e ricadute sullo sport

Brasile, CBF sospende i suoi campionati

La Federazione calcistica brasiliana (Cbf) ha annunciato la sospensione fino a data da destinarsi di tutte le competizioni nazionali sotto il suo controllo (Copa do Brasil, Serie A1 e A2 femminile e le competizioni nazionali giovanili) per contrastare la diffusione della pandemia di coronavirus. "Siamo consapevoli e prediamo le nostre responsabilità nella lotta contro l'espansione di Covid-19 in Brasile" ha dichiarato il presidente del CBF Rogerio Caboclo in una nota, che alle altre competizioni precisa: "In relazione ai campionati statali, le Federazioni calcistiche statali, le entità organizzatrici, prenderanno decisioni specifiche per ogni competizione, secondo la loro autonomia locale"