ANTONIO CONTE. Euro 2000 rappresentò l'epilogo in Nazionale anche per l'ex centrocampista bianconero. Fu proprio lui, con una splendida rovesciata, a realizzare il primo gol degli azzurri nella competizione. Partito come titolare, fu costretto a dare forfait per la semifinale e la finale a causa di un infortunio subito - per un fallo di Hagi - contro la Romania. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è diventato allenatore e ha raccolto trofei sia alla guida della Juve che al Chelsea, con in mezzo una parentesi importante da Ct in occasione di Euro 2016. Oggi allena l'Inter



Foto Figurine Panini & Lapresse