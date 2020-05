E' un giorno speciale per il Museo del Calcio: il museo della Nazionale italiana con sede a Firenze accanto al Centro Tecnico Federale di Coverciano, festeggia il ventesimo anniversario dal giorno della sua inaugurazione . Un luogo di culto, che racchiude la storia di trionfi e grandi sfide attraverso oggetti che possono essere considerati veri e propri cimeli. Si passa dai successi degli anni Trenta al titolo europeo del ’68, dall'indimenticabile trionfo di Spagna '82 fino alla quarta stella: il mondiale del 2006 conquistato in Germania.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto per celebrare questa data: "Il Museo del Calcio è un patrimonio dello sport italiano, un luogo che custodisce una straordinaria collezione di cimeli tale da renderlo uno dei principali musei tematici in tutta Europa. Qui sono conservati con cura e dedizione esemplari originali unici, capaci di suscitare ogni volta ricordi ed emozioni, contribuendo a fare del calcio un elemento importante della cultura del nostro Paese. Il calcio è un gioco che nel corso della sua storia ha assunto caratteri ben più ampi e grazie al Museo, da venti anni, abbiamo l’opportunità di avere un luogo che ci proietti in questa dimensione del ricordo della Nazionale”.

Tra i pezzi più pregiati c'è sicuramente la maglia, poi ricamata dalla madre, con cui Silvio Piola esordì in Nazionale nel 1935. E come non commuoversi di fronte alla divisa indossata da Giacinto Facchetti nel 1968, o alle pipe che il Ct Enzo Bearzot e il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si scambiarono all’indomani del trionfo del 1982. Anche i trofei luccicano in questo luogo magico, che accoglie il tris di coppe conquistate dall’Under 21 tra il ’92 e il ’96 e oltre 800 cimeli. Oggetti magici, esposti per ripercorrere una storia azzurra lunga 110 anni.