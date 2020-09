Il centrocampista della Juventus costretto a saltare i primi due impegni di Nations League contro Bosnia e Olanda. Bernardeschi ha accusato un risentimento muscolare e per questo motivo lascia il ritiro della Nazionale. Tornerà a disposizione del club di appartenenza

Roberto Mancini non potrà contare su Federico Bernardeschi per i primi due impegni di Nations League contro Bosnia e Olanda. Il giocatore ha abbandonato il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare che gli impedisce di poter essere schierato in gara. Dunque, Bernardeschi si rimetterà a disposizione della Juventus, suo club di appartenenza e verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico bianconero.