Contro la Moldavia è arrivato il 17° risultato utile consecutivo. Un segnale di continuità che dà speranza e fa sognare il ritorno ai fasti di un tempo. La Nazionale è tornata, ormai da tempo, a far entusiasmare i tifosi e anche Marcello Lippi, Ct dell’Italia campione del mondo nel 2006. “Mancini ha riacceso la passione per la Nazionale – ha detto l’ex Commissario Tecnico a Sky Sport -. Ha fatto un lavoro splendido, mandando messaggi importanti anche ai club, come quello di convocare giocatori ancora prima che abbiano debuttato in Serie A. È una squadra propositiva, gioca un bel calcio, a prescindere dagli avversari. In questo momento ci sono tanti giovani in Italia che stanno venendo fuori, anche negli altri sport: è di buon auspicio. Quando allenavo io in campionato c’erano il 65% di italiani e il 35% di stranieri, mentre ora è il contrario, per cui è anche più difficile trovare giocatori. Mancini è stato bravo a creare un gruppo di giovani e ha recuperato qualche elemento più grande, come Caputo”. E proprio sull’attaccante del Sassuolo Lippi ha ‘profetizzato’: “Un ruolo alla Schillaci? Magari, speriamo possa fare le stesse cose”.

"L'Atalanta mi diverte. Chiesa meglio da attaccante"

Il discorso si è poi inevitabilmente spostato sul campionato. “L’Atalanta è la squadra che mi diverte di più, a livello internazionale ha il gioco più completo – ha spiegato -. Partecipano tutti, è una squadra compattissima. A volte rischiano qualcosa dietro e per questo motivo Gollini è stato uno dei migliori portieri lo scorso anno. Tutti avanzano, gli esterni partecipano alle azioni d’attacco e spesso segnano su cross dell’altro ‘quinto’, attaccano gli spazi in 5-6 e qualche volta concedono qualcosa agli avversari. Quest’anno hanno più esperienza in Europa e partono insieme alle 4-5 più forti. L’anno scorso contro il Psg è stata sfortunata, quest’anno è capitata in un girone difficile”. Lippi vede un futuro luminoso anche per Pirlo: “È stato un giocatore di grande talento e porterà il suo talento e la sua capacità comunicativa sul campo – ha dichiarato -. Al di là dell’aspetto tattico, la vera forza di un allenatore è entrare nella testa dei giocatori: convincerli di mettere al servizio degli altri la propria qualità e far vedere a tutti la loro bravura. Dal punto di vista tecnico-tattico avrà sicuramente le sue idee, avrà preso qualcosa dai suoi vecchi allenatori. Ora sta facendo degli esperimenti per conoscere al meglio i suoi giocatori, alla fine arriverà a giocare con tre attaccanti e dare gli equilibri giusti alla squadra”. E sull’ultimo acquisto Chiesa ha aggiunto: “È un grande giocatore: è un lottatore, ha grande carattere, qualità. Giocare a tutta fascia? Lo può fare, ma onestamente mi sembra sciupato. Io credo che giocherà nei tre attaccanti: può fare più gol dei 10 segnati lo scorso anno. Dybala? Credo sia un perno della Juve. Lo scorso anno mi sembra sia maturato tantissimo, è diventato un giocatore determinante per i bianconeri. Essere decisivi non vuol dire giocare 70 partite, ma farne 45 di alto livello”.