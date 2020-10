Serata da incorniciare per 'Ciccio' Caputo, esordiente in Nazionale contro la Moldavia trovando la rete del provvisorio 2-0. E per l'attaccante del Sassuolo c'è anche un record speciale: nessuno aveva trovato il primo gol in Azzurro a 33 anni e 62 giorni, exploit che lo colloca davanti agli altri marcatori più anziani a segno per la prima volta con l'Italia. Ecco la classifica storica con tutti gli Over-30