In vista delle gare di qualificazione all'Europeo Under 21 in programma a novembre, la FIGC ha deciso di allestire anche una squadra B in maniera precauzionale a causa dell'emergenza covid. I due gruppi lavoreranno in maniera funzionale e sinergica sotto il coordinamento di Maurizio Viscidi

Una soluzione precauzionale da utilizzare in caso d’emergenza dettata dalla pandemia da coronavirus. Dopo il precedente di ottobre – quando a causa di diversi casi di positività nel gruppo azzurro, al posto dell’Under 21 scese in campo la Nazionale Under 20 contro l’Irlanda (vittoria per 2-0), la FIGC ha deciso di allestire anche una formazione Under 21 B in vista dei prossimi impegni che attendono l’Under 21 in questo mese. "In vista delle gare di qualificazione all'Europeo Under 21 in programma nel mese di novembre rispettivamente in Islanda (12), Lussemburgo (15) e con la Svezia a Pisa (18), la FIGC ha deciso di costituire, oltre alla Nazionale Under 21, una Under 21 B: le due formazioni, rispettivamente guidate dai tecnici Paolo Nicolato e Alberto Bollini, lavoreranno nello stesso periodo in maniera funzionale e sinergica, con la supervisione di Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali Giovanili del Club Italia, così da essere in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze che potrebbero determinarsi", si legge nel sito della Federazione.