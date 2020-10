Con un gol per tempo, la Nazionale 'mista' schierata da Bollini trova una vittoria fondamentale in chiave qualificazione. Lunedì c'era stato lo stop all'U21 di Nicolato: in campo è dovuta scendere l'U20, con qualche innesto decisivo

L'allarme alla vigilia, la prova di forza nel match day. A Pisa, l'Italia Under 21 batte 2-0 l'Irlanda e l'aggancia in testa (ma con una partita in meno) al gruppo 1 di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Una Nazionale inedita, con Alberto Bollini in panchina al posto di Nicolato e in campo la sua Under 20. Più Ricci, Tonali, Cutrone e Sottil, autorizzati a giocare regolarmente poiché già guariti dal Covid-19. E proprio i calciatori di maggior esperienza si sono rivelati decisivi: nel primo tempo, dopo un avvio bloccato, la partita si è accesa al 43' sull'asse Tonali-Sottil. Assist del centrocampista del Milan, gran gol dell'esterno del Cagliari scattato sul filo del fuorigioco. Nella ripresa gli azzurrini controllano, gestiscono il ritmo e raddoppiano al 62' dopo una bella combinazione tra Sottil e Cutrone. L'Irlanda si arrende, la baby Italia supera l'esame più difficile.