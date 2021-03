U21, i 23 convocati per qualificazioni Europei

Riparte in Slovenia l’avventura europea dell’Under 21. Tre partite di questo Campionato Europeo dal format inedito contro la Spagna, la Repubblica Ceca e i padroni di casa per assicurarsi il pass per la fase finale a otto squadre in programma il prossimo giugno. Gli Azzurrini si sono qualificati al prossimo appuntamento, la fase finale a giorni, vincendo il Gruppo 1 con quattro lunghezze di vantaggio sull’Islanda e sei sulla Repubblica d’Irlanda, un percorso fatto di otto successi, un pareggio e una sola sconfitta, quella in casa della Svezia. Ventisette le reti realizzate e solo cinque gol i gol subiti da una Nazionale che sogna di salire sul tetto d’Europa sedici anni dopo il quinto e ultimo trionfo continentale. Il tecnico azzurro Paolo Nicolato ha ufficializzato la lista dei 23 calciatori che si raduneranno sabato 20 e domenica 21 marzo presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e il giorno seguente inizieranno la preparazione.

“Questa splendida qualificazione - ha spiegato Nicolato - è stata il frutto dell'impegno di molti giocatori, tutti avrebbero meritato la possibilità di giocarsi la fase finale e dispiace per quelli che non ho potuto includere nella lista e per gli infortunati, scegliere non è stato facile. Abbiamo formato una squadra molto giovane, composta da giocatori nati tra il ‘99 e il 2002, con l'inclusione di soli tre classe '98. Non sarà semplice, ma sono convinto che i ragazzi sapranno come sempre mostrare qualità ed entusiasmo, consapevoli della grande opportunità che hanno davanti”. L’Italia fa parte del Gruppo B e sarà impegnata dal 24 al 31 marzo in Slovenia: le prime due classificate dei quattro gironi staccheranno il pass per la fase finale ad eliminazione diretta, in programma in Ungheria e Slovenia dal 31 maggio al 6 giugno. La squadra azzurra farà il suo esordio il 24 marzo a Celje con la Repubblica Ceca, il 27 a Maribor affronterà la Spagna e il 30 marzo ancora a Maribor se la vedrà con i padroni di casa della Slovenia.

I convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Gabriele Zappa (Cagliari);

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa).