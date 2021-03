L'Agenzie di Tutela della Salute di Milano ha dato l'ok per Bastoni, Sensi e Barella: in caso di esito negativo dai tamponi effettuati nella giornata di martedì con i compagni di squadra dell'Inter, mercoledì potranno raggiungere la Nazionale di Mancini per le prime tre partite di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania

L ’Ats ha dato l'ok allo spostamento in direzione Parma/Coverciano di Alessandro Bastoni , Nicolò Barella e Stefano Sensi nella giornata di mercoledì. I tre giocatori dell'Inter, convocati dall'Italia di Mancini ma ancora alle dipendenze di Antonio Conte alla Pinetina, in caso di risultato negativo dei tamponi molecolari a cui si sono sottoposti insieme al resto del gruppo squadra martedì mattina alla Pinetina, potranno raggiungere la Nazionale per le prime tre partite di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Dalla Pinetina a Parma: l'iter di Barella, Bastoni e Sensi

Test negativi, verso il via libera per gli azzurri

Barella, Bastoni e Sensi sono risultati negativi a tutti i tamponi della scorsa settimana ma sono costretti alla quarantena a causa della positività al Covid dei compagni di squadra D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino, che ha provocato il rinvio della partita di sabato scorso contro il Sassuolo. I tre azzurri si sono allenati già nella giornata di martedì ad Appiano con il resto della squadra. Nella richiesta formulata all'Ats, per i tre nerazzurri era prevista la possibilità di trascorrere l’isolamento fiduciario in una nuova sede, precisamente a Parma dove l'Italia giocherà giovedì sera. In un secondo momento, poi, toccherà al dipartimento della sanità dell’Emilia Romagna consentire ai calciatori di interrompere l’isolamento per ragioni di lavoro.