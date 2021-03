Sono ore importanti per l’Inter che attende i risultati degli ultimi tamponi effettuati alla squadra da cui dipenderà la ripresa delle attività al centro sportivo e l’eventuale risposta alle convocazioni delle nazionali. L’Ats infatti ha dato il proprio parere favorevole in questo senso, a patto che non emergano nuove positività. Il tutto in linea con la normativa internazionale che permette agli stranieri di proseguire l’isolamento fiduciario nel rispettivo paese d’origine, ma soltanto se viene adottato lo stesso regime di sicurezza osservato a Milano: trasferimento con mezzi privati, allenamento al centro sportivo, ritorno alla residenza. Quindi, i giocatori non potrebbero né viaggiare verso un terzo paese né giocare partite fino al 31 marzo, mentre è evidente che le richieste che sono state fatte dalle varie federazioni hanno come fine quello di poter impiegare i calciatori facendo leva sul protocollo UEFA. Questa situazione riguarda soltanto gli stranieri: per gli italiani, infatti, restano vigenti le disposizioni dell’Ats fino a nuove comunicazioni.