Roberto Mancini ha firmato il prolungamento del contratto da commissario tecnico della nazionale fino al 2026. L'ufficializzazione dell'accordo è stata data dal presidente federale, Gabriele Gravina: "Era un obiettivo della federazione per continuare un lavoro e dargli continuità anche in futuro"

Roberto Mancini ha rinnovato il contratto da Ct della Nazionale azzurra fino al 2026. La notizia è stata annunciata ufficialmente dopo il Consiglio Federale, alla presenza del presidente della Figc Gabriele Gravina e del tecnico azzurro.

Gravina: "Rinnovo Mancini investimento sul futuro" "È un investimento della federazione per il futuro, e che dovevamo ai tifosi". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale dopo aver annunciando il prolungamento del contratto con il ct Roberto Mancini. "Sono molto contento, perché come Roberto sa, era un obiettivo della federazione per continuare un lavoro e dargli continuità anche in futuro", ha sottolineato Gravina.

Mancini: "Porteremo avanti un lavoro iniziato tre anni fa" "Sono molto felice, ringrazio la Federazione e ringrazio il presidente - le prime parole di Roberto Mancini in conferenza stampa - Abbiamo prolungato il contratto, ci saranno molte manifestazioni e come ha detto il presidente non è semplice vincere, però stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato tre anni fa, che fino ad oggi ha dato dei buoni frutti. Abbiamo tanti giovani su cui puntare soprattutto nelle nazionali giovanili quindi la nostra speranza è che questo lavoro possa portare dei frutti molto velocemente, siamo molto positivi".