 Italia, la classifica marcatori della Nazionale del CT Roberto Mancini | Sky Sport
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Alessandro Bastoni (Italy) celebrating his goal during the UEFA Euro 2024 game between Italy and Albania at Signal Iduna Park, in Dortund on June 15th//YUENKINWAI_10060071/Credit:Kin-Wai YUEN/SIPA/2406171012

Italia, la classifica marcatori della Nazionale sotto la gestione Mancini

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Il primo gol del Mancini-bis porta la firma di Alessandro Bastoni che ha sbloccato Turchia-Italia dopo appena 8 minuti. Sono ben 37 i marcatori diversi dell'era Mancini in Nazionale, considerando sia il primo ciclo sia il ritorno sulla panchina azzurra. Di seguito la classifica completa dei giocatori che hanno segnato con Roberto Mancini ct

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