Il primo gol del Mancini-bis porta la firma di Alessandro Bastoni che ha sbloccato Turchia-Italia dopo appena 8 minuti. Sono ben 37 i marcatori diversi dell'era Mancini in Nazionale, considerando sia il primo ciclo sia il ritorno sulla panchina azzurra. Di seguito la classifica completa dei giocatori che hanno segnato con Roberto Mancini ct

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