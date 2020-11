Giornata di festa per il "Mancio", 56° compleanno per l'allenatore che ha guidato la rinascita della Nazionale. Tanti i protagonisti lanciati in gruppo tra i quali 32 debuttanti, ma non mancano i bomber: quali sono i migliori marcatori dal suo avvento nel 2018? Ecco la classifica dalla coda alla vetta assoluta

QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, TUTTO SUL SORTEGGIO