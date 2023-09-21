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Italia, i 57 giocatori esordienti in Nazionale con il Ct Roberto Mancini

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Tra i 34 giocatori convocati da Mancini per la Nations League, sono dieci quelli che sognano di indossare per la prima volta la maglia azzurra, nove dei quali alla prima convocazione. Nella sua prima esperienza da Ct, dal 2018 al 2023, Mancini aveva fatto debuttare in Nazionale 57 giocatori: dalla "scoperta" Retegui, ad Alessandro Buongiorno, ultimo in ordine di tempo. Ecco tutte le "prime volte" degli Azzurri nell’era Mancini, in ordine cronologico

I 34 CONVOCATI IN NAZIONALE - I GIOVANI SEGUITI DA MANCINI

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