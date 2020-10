Continua a convincere la Nazionale targata Mancini, prossima alla doppia sfida in Nations League contro Polonia e Olanda. Tante le alternative a disposizione del Ct che, in oltre due anni di gestione, ha schierato ben 57 giocatori tra i quali 27 debuttanti assoluti con l'Italia. C'è spazio per tutti sulla strada di Euro 2021. Da Politano nel maggio 2018 all'ultima coppia Caputo-Cragno, ecco i protagonisti che hanno vestito per la prima volta l'Azzurro