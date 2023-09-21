Italia, i 57 giocatori esordienti in Nazionale con il Ct Roberto Mancini
Tra i 34 giocatori convocati da Mancini per la Nations League, sono dieci quelli che sognano di indossare per la prima volta la maglia azzurra, nove dei quali alla prima convocazione. Nella sua prima esperienza da Ct, dal 2018 al 2023, Mancini aveva fatto debuttare in Nazionale 57 giocatori: dalla "scoperta" Retegui, ad Alessandro Buongiorno, ultimo in ordine di tempo. Ecco tutte le "prime volte" degli Azzurri nell’era Mancini, in ordine cronologico
- Ruolo: portiere
- Squadra: Bologna
- Ruolo: difensore
- Squadra: Roma
- Ruolo: difensore
- Squadra: Brentford
- Ruolo: difensore
- Squadra: Monza
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Cagliari
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Sporting CP
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Sassuolo
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Napoli
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Norimberga
- Ruolo: portiere
- Squadra: Atalanta
- Convocato da Mancini a settembre 2018, Nicolò Zaniolo non aveva ancora debuttato in Serie A, ma rimandò il suo esordio in azzurro a marzo 2019 quando era già stato schierato dalla Roma. Simone Pafundi a 16 anni, due giorni prima dell'esordio in A, fu chiamato da Mancini per lo stage di maggio, anche se debuttò solo nel novembre 2022. 'Dalla Serie B' il Ct fece esordire anche Salvatore Esposito, Gatti e Zerbin, mentre Tonali fu convocato quando militava in B col Brescia ma esordì solo dopo aver assaggiato la massima serie
- Esordio: Arabia Saudita-Italia 1-2, 28 maggio 2018
- Esordio: Francia-Italia 3-1, 1 giugno 2018
- Esordio: Francia-Italia 3-1, 1 giugno 2018
- Esordio: Francia-Italia 3-1, 1 giugno 2018
- Esordio: Italia-Olanda 1-1, 4 giugno 2018
- Esordio: Italia-Polonia 1-1, 7 settembre 2018
- Esordio: Portogallo-Italia 1-0, 10 settembre 2018
- Esordio: Portogallo-Italia 1-0, 10 settembre 2018
- Esordio: Italia-Ucraina 1-1, 10 ottobre 2018
- Esordio: Italia-Ucraina 1-1, 10 ottobre 2018
- Esordio: Polonia-Italia 0-1, 14 ottobre 2018
- Esordio: Stati Uniti-Italia 0-1, 20 novembre 2018
- Esordio: Stati Uniti-Italia 0-1, 20 novembre 2018
- Esordio: Stati Uniti-Italia 0-1, 20 novembre 2018
- Esordio: Italia-Finlandia 2-0, 23 marzo 2019
- Esordio: Italia-Liechtenstein 6-0, 26 marzo 2019
- Esordio: Italia-Liechtenstein 6-0, 26 marzo 2019
- Esordio: Italia-Liechtenstein 6-0, 26 marzo 2019
- Esordio: Liechtenstein-Italia 0-5, 15 ottobre 2019
- Esordio: Liechtenstein-Italia 0-5, 15 ottobre 2019
- Esordio: Bosnia-Italia 0-3, 15 novembre 2019
- Esordio: Bosnia-Italia 0-3, 15 novembre 2019
- Esordio: Italia-Armenia 9-1, 18 novembre 2019
- Esordio: Italia-Armenia 9-1, 18 novembre 2019
- Esordio: Olanda-Italia 0-1, 7 settembre 2020
- Esordio: Italia-Moldavia 6-0, 7 ottobre 2020
- Esordio: Italia-Moldavia 6-0, 7 ottobre 2020
- Esordio: Italia-Estonia 4-0, 11 novembre 2020
- Esordio: Italia-Estonia 4-0, 11 novembre 2020
- Esordio: Italia-Estonia 4-0, 11 novembre 2020
- Esordio: Italia-Estonia 4-0, 11 novembre 2020
- Esordio: Italia-Estonia 4-0, 11 novembre 2020
- Esordio: Lituania-Italia 0-2, 31 marzo 2021
- Esordio: Italia-San Marino 7-0, 28 maggio 2021
- Esordio: Italia-Repubblica Ceca 4-0, 4 giugno 2021
- Esordio: Italia-Lituania 5-0, 9 settembre 2021
- Esordio: Italia-Macedonia del Nord 0-1, 24 marzo 2022
- Esordio: Turchia-Italia 2-3, 29 marzo 2022
- Esordio: Italia-Germania 1-1, 4 giugno 2022
- Esordio: Italia-Germania 1-1, 4 giugno 2022
- Esordio: Italia-Germania 1-1, 4 giugno 2022
- Esordio: Italia-Germania 1-1, 4 giugno 2022
- Esordio: Italia-Germania 1-1, 4 giugno 2022
- Esordio: Italia-Germania 1-1, 4 giugno 2022
- Esordio: Italia-Ungheria 2-1, 7 giugno 2022
- Esordio: Inghilterra-Italia 0-0, 11 giugno 2022
- Esordio: Inghilterra-Italia 0-0, 11 giugno 2022
- Esordio: Germania-Italia 5-2, 14 giugno 2022
- Esordio: Germania-Italia 5-2, 14 giugno 2022
- Esordio: Germania-Italia 5-2, 14 giugno 2022
- Esordio: Ungheria-Italia 0-2, 26 settembre 2022
- Esordio: Albania-Italia 1-3, 16 novembre 2022
- Esordio: Albania-Italia 1-3, 16 novembre 2022
- Esordio: Albania-Italia 1-3, 16 novembre 2022
- Esordio: Austria-Italia 2-0, 20 novembre 2022
- Esordio: Italia-Inghilterra 1-2, 23 marzo 2023
- Giocava in Argentina, al Tigre, e aveva 23 anni quando fu chiamato per la prima volta da Mancini in Nazionale. Il Ct cercava un bomber d'area di rigore e lo pescò in Sudamerica, riuscendo a convocarlo grazie al possesso della cittadinanza italiana dopo che con l'Albiceleste aveva raccolto solo 5 presenze con l'U-19. Con gli Azzurri trovò il gol nelle prime due presenze e in Italia, poi, è venuto a giocare anche con i club (Genoa prima e Atalanta poi), diventando anche capocannoniere della Serie A prima di volare in Arabia Saudita
- Esordio: Olanda-Italia 2-3, 18 giugno 2023