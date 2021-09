Italia a Basilea, dubbio Verratti con la Svizzera

Gli azzurri sono sbarcati a Basilea intorno alle 13 alla vigilia della sfida valevole per le Qualificazioni a Qatar 2022 contro la nazionale di casa. Alle 17.30 la conferenza stampa di Mancini e Chiellini: il capitano torna dal 1' minuto con Di Lorenzo. Da verificare le condizioni di Verratti, pronto eventualmente Locatelli al suo posto

Inizia la missione anti-Svizzera dell'Italia di Mancini, sbarcata a Basilea intorno alle 13 alla vigilia della sfida di Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 contro la nazionale elvetica. Pranzo immediato in albergo e poi riposo in vista dell'allenamento di rifinitura in programma nel pomeriggio. Alle 17.30 è prevista la conferenza stampa del ct insieme con Giorgio Chiellini, una delle novità di formazione rispetto al pareggio con la Bulgaria.