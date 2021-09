Caccia al primato storico del Brasile



Occhi puntati per gli azzurri sui tre punti e sulla classifica per la corsa a Qatar 2022. Ma anche su un primato storico. L’Italia non perde infatti da 35 gare di fila (27 vittorie, 8 pareggi): già eguagliata la serie più lunga senza sconfitta per una Nazionale maggiore europea stabilita dalla Spagna nel periodo 2007-2009. A livello Mondiale, invece, solo il Brasile tra il 1993 e il 1996 ha fatto meglio con 36. LE PIU' LUNGHE SERIE DI IMBATTIBILITA' DELLE NAZIONALI