Un cambiamento voluto anche per stare al passo con i tempi, come spiegato da Gravina: " Oggi abbiamo un nuovo singolo in cui riconoscersi , che parte dalla nostra tradizione e si proietta verso le sfide del futuro. Lavoriamo ogni giorno per una Figc sempre più moderna : siamo consapevoli che lo sviluppo del calcio passi anche attraverso una crescita culturale che stiamo promuovendo in tutti i settori del nostro mondo". In chiusura Gravina ha voluto ringraziare Lapo Elkann e tutti coloro che hanno pensato a disegnare il logo: "Desidero ringraziare Lapo e Independent Ideas per aver interpretato al meglio le motivazioni che contraddistinguono il nostro lavoro”.

Lapo Elkann: "Niente mi rende più fiero"

Durante la presentazione del logo, il presidente della Fondazione Laps e di Indipendent Ideas, Lapo Elkann ha detto: “Disegnare il logo della Figc è per me motivo di estremo orgoglio e felicità; da italiano non c’è nulla che può rendermi più fiero. Il mio sentimento – ha aggiunto - è ulteriormente rafforzato perché ciò accade in un momento topico per la Federazione e appena dopo la entusiasmante vittoria degli Azzurri a Euro 2020. Sono onorato e grato al Presidente Gravina per avere scelto il mio team e me per realizzare uno dei loghi più emblematici della nostra amata Italia. Il logo che abbiamo disegnato coniuga la tradizione gloriosa della Federazione con l’innovazione e l’autorevolezza, elementi propri del nostro Paese e dei suoi abitanti".