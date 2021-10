Nella puntata di "23" in onda questa sera, lunedì 11 ottobre (alle 23 sul canale 200) riviviamo la gioia di Euro2020 attraverso i ricordi dei protagonisti: da Pessina a Bonucci, passando per Berardi e Locatelli... che hanno inviato un video personale a Sky Sport. Da non perdere l'intervista esclusiva al presidente della Figc Gabriele Gravina sulle "Notti Magiche" e sul percorso futuro dell'Italia di Mancini. In studio Fabio Caressa e Marco Nosotti