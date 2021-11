Gian Piero Ventura annuncia il ritiro dal calcio

La carriera di Gian Piero Ventura

approfondimento

Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai Mondiali

L'ultima esperienza in panchina è stata in Serie B, alla Salernitana nella stagione 2019-2020 (conclusa con lòe dimissioni dopo aver mancando l'obiettivo playoff per due soli punti), la prima nel lontano 1976 nel settore giovanile della Sampdoria. Genovese di nascita, è la sua Liguria a dargli le prime occasioni come primo allenatore sulle panchine di Albenga, Rapallo, Entella e Spezia. La prima grande chance arriva nel 1994, quando Zamparini gli affida la guida del Venezia in Serie B: non andrà benissimo, ma Ventura avrà modo di rifarsi già dall'anno successivo. Si siede sulla panchina del Lecce in Serie C e in due anni, con una doppia promozione, lo porta fino in Serie A. Un'altra promozione in A con il Cagliari nel 1998, poi le panchine di Sampdoria, Udinese, ancora Cagliari, Napoli, Messina, Verona e Pisa. Torna a essere grande protagonista in Serie A nel 2009, quando Antonio Conte lascia improvvisamente la panchina del Bari e la famiglia Matarrese decide di affidarsi a lui: il primo campionato è esaltante, con un decimo posto finale, mentre l'anno successivo si dimetterà con la squadra all'ultimo posto (a fine anno arriverà la retrocessione). Dopo Bari c'è un'altra grande avventura: cinque stagioni sulla panchina del Torino tra il 2011 e il 2016, con una promozione in Serie A al primo anno e una qualificazione all'Europa League nel 2014. Risultati che gli valgono la chiamata in Nazionale: la sua avventura in azzurro è ben nota e si conclude con la sconfitta nel doppio spareggio con la Svezia che non permette all'Italia di partecipare ai Mondiali per la prima volta dopo 60 anni. Seguiranno le avventure con Chievo e Salernitana ma, di fatto, la sua carriera di allenatore si era chiusa in quella buia notte di San Siro del 13 novembre 2017.