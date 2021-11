Match importantissimo per l'Italia in vista delle qualificazioni a Qatar 2022. All'Olimpico arriva la Svizzera appaiata agli Azzurri in vetta al gruppo C con 14 punti. Mancini sostituisce l'infortunato Immobile con Belotti. Barella ha recuperato ed è regolarmente in campo. In difesa c'è Acerbi. Yakin schiera Vargas a centrocampo, in avanti c'è Okafor. Calcio d'inizio alle 20.45