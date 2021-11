Alla vigilia della decisiva sfida di Belfast contro l'Irlanda del Nord, il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa, presentando così l'incontro e la mentalità che vuole vedere nei suoi giocatori: "Domani è l'ultimo match. Non possiamo fare tanti pensieri particolari: dobbiamo cercare di giocare la nostra partita dal 1', col pensiero di vincerla e affrontandola senza ansia, anche se ci sarà pressione". Il ct vuole vedere un attegiamento diverso rispetto alla partita contro la Svizzera di venerdì. Soprattutto nella testa: "Contro la Svizzera abbiamo sofferto un po' l'ansia: dopo il gol subito abbiamo concesso cose che solitamente non concediamo". La qualificazione diretta per i mondiali in Qatar si giocherà nei dettagli. Anche un gol in più potrà fare la differenza: "L'Irlanda del Nord subisce poco in casa loro. Un motivo ci sarà. Noi dobbiamo cercare di essere concentrati. Se saremo bravi a fare più gol saremo felici. Se poi non dovessimo riuscire a ottenere il primo posto, c'è comunque un esame di riparazione a marzo. Ma noi vogliamo passare domani sera". Mancini poi ha anche parlato delle condizioni di Barella: "Sta anche meglio di quanto non stesse contro la Svizzera. Lui è recuperato". Poi altri due indizi di formazione: "Tonali sta crescendo molto e potrebbe partire dal primo minuto. Per quanto riguarda l'attacco, invece, non importa se gioca un falso o un vero nove: l'importante sarà la mentalità".