1/13 ©Getty

GLI ASSENTI, CON SIRIGU SONO 8 - Sono tante le defezioni per Mancini rispetto alla prima lista di convocati del 5 novembre. L'ultima è quella di Sirigu, che non sarà a disposizione contro l'Irlanda del Nord al pari di Bastoni e Calabria (al suo posto Zappacosta), out per infortunio, oltre a Biraghi per motivi personali. In precedenza (e già assenti con la Svizzera) ko anche Chiellini (sostituito da Ferrari), Immobile (chiamato Scamacca), Pellegrini e Zaniolo (dentro Pessina e Cataldi). Senza contare i ko di lungo corso Verratti, Spinazzola, Toloi e Florenzi.

IL GRUPPO A DISPOSIZIONE DI MANCINI DOPO GLI ULTIMI INFORTUNI