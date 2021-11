La priorità, naturalmente, è vincere contro l’Irlanda del Nord e qualificarsi direttamente al Mondiale come prima del girone. Ma se a Belfast non dovesse andare bene, l’Italia dovrebbe affrontare i playoff. Come nel 2017, ma con una formula diversa. E con il rischio di ritrovare la Svezia. Come funzionano, chi vi accede, chi si qualifica: una rapida guida al meccanismo dei playoff... sperando di non averne bisogno.