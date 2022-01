Il presidente della Figc sul ritorno in azzurro di Balotelli, convocato per lo stage di Coverciano: "Ha iniziato con me nell'U21. Con lui ho sempre avuto un bel rapporto sul piano umano. Sul piano tecnico ho grande fiducia di Mancini, non posso che condividere le sue scelte". Sul Mondiale ogni due anni: "Secondo numeri Uefa danno irreparabile. Euro 2028 o 2032, a marzo presenteremo candidatura"

MANCINI: "BALO NON E' CARTA DISPERAZIONE"