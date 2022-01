Secondo giorno di stage a Coverciano per la Nazionale, che si prepara in vista degli spareggi per accedere al Mondiale in Qatar. Marco Nosotti spiega l'importanza di queste giornate per Mario Balotelli, che si gioca il suo futuro in maglia azzurra. Ma non è l'unico giocatore dal quale Roberto Mancini si aspetta importanti indicazioni. Sotto la lente d'ingrandimento c'è sicuramente anche Joao Pedro. Cragno, indisponibile per l'allenamento, torna a casa