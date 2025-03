La Fiorentina si prepara a sfidare il Panathinaikos nell'andata dell'ottavo di finale di Conference League. Ne ha parlato a Sky Raffaele Palladino: "Sarà una partita difficile. Dovremo dimostrare grande maturità". Sull'approccio corretto: "Abbiamo sbagliato in passato ma domani non possiamo commettere errori". Su Kean: "Sta bene ed è a disposizione". Infine sul ritorno ad Atene: "Parlato tanto con Commisso. I ragazzi hanno voglia di rivalsa ma non dimentichiamo che c'è anche il ritorno" GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Panathinaikos e Fiorentina si affronteranno domani 6 marzo nella gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League (diretta alle 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Dopo aver aver conquistato l'accesso alla fase a eliminazione diretta senza passare dai playoff, la squadra è ora pronta alla sfida degli ottavi. Ne ha parlato alla vigilia Raffaele Palladino a Sky.

Che partita si aspetta visto il momento del Panathinaikos? "Ci aspettiamo un ambiente molto caldo, in uno stadio così importante. Sappiamo che sarà un clima difficile per noi, con dei tifosi che spingeranno la propria squadra. Dobbiamo essere consapevoli che qui sarà una partita difficile, che servirà per la nostra esperienza e per una prova di maturità. Voglio vedere una squadra con grande spirito, grande energia e unione: dovremo attaccare insieme e difendere insieme. Vogliamo fare un'ottima prestazione con una squadra che ha avuto qualche difficoltà in campionato, ma sappiamo quanto sia difficile la Conference, lo abbiamo visto nelle partite passate. Vogliamo fare una grande partita".

Quanto sarà importante l'approccio a questa gara? "L'approccio è fondamentale. Già in altre occasioni, soprattutto in Conference, non abbiamo approcciato bene. Domani non possiamo non farlo, in uno stadio così, un ambiente caldo. Sappiamo le difficoltà e non dobbiamo commettere gli errori fatti in passato. Abbiamo studiato il Panathinaikos, sappiamo che è una buona squadra ma noi vogliamo dare continuità al risultato positivo di domenica".

Quanto è servita la vittoria contro il Lecce per preparare questa sfida? "Vincere ti dà energia positiva, dà consapevolezza alla squadra anche perché arrivavamo da un periodo non facile. Avevamo avuto tanti infortuni e adesso dobbiamo recuperare i ragazzi che sono fuori. La vittoria ci ha dato grande energia positiva, ma sappiamo che questo è un momento importante della stagione. In campionato ci saranno partite importanti e i ragazzi lo sanno: voglio vedere maturità, consapevolezza, cura dei dettagli…Quello che ci vuole per affrontare queste grandi sfide".

Come sta Kean? "Moise si è allenato con il gruppo, sta bene e per fortuna è tutto passato quello che gli era successo a Verona. Ha risposto bene, è a disposizione come Zaniolo, Beltran e Gudmundsson. Sono felice di aver ritrovato gli attaccanti, che per noi è molto importante".

Ha sentito Commisso sul ritorno ad Atene? "Abbiamo parlato molto di questa partita e dell'anno scorso, dell’ambiente che c'era e della sconfitta che c'è stata. I ragazzi avranno voglia di rivalsa, così come la società e i tifosi. Io cerco di avere questo riscatto, ma per noi l’importante è anche capire che contro il Panathinaikos ci saranno due partite e dobbiamo affrontarle nel miglior modo possibile, sia in casa che in trasferta. Massima concentrazione a partir già da domani".