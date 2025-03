Baroni: "Sappiamo che non si può sbagliare"

Le parole dell'allenatore biancoceleste alla vigilia della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen, valida per l'andata degli ottavi di finale: "Ci siamo guadagnati sul campo questa partita e siamo consapevoli che è un dentro o fuori. Sappiamo che non si può sbagliare". Partita in diretta alle 21 di giovedì 6 marzo su Sky (canale 253) in streaming su NOW

La Lazio pronta a tornare in campo in Europa League nell'andata degli ottavi di finale contro il Viktoria Plzen: gara di andata che si gioca in Repubblica Ceca con l’allenatore biancoceleste, Marco Baroni, che ha parlato alla vigilia a Sky Sport. La partita sarà in diretta giovedì alle 21 su Sky e in streaming su NOW.



Avete fatto tanto bene nelle prima parte della competizione, ora subentra anche un pizzico di responsabilità in più?

"No, siamo concentrati. Ci siamo guadagnati sul campo questa partita e siamo consapevoli che è un dentro o fuori. Ma, ripeto, la squadra è concentrata e sappiamo che non si può sbagliare. Bisogna dare tutto, ma noi dobbiamo stare dentro le nostre prestazioni, la nostra partita, la nostra identità. Dare tutto anche se veniamo da una partita molto dura, dove abbiamo speso tanto. Ma proprio per questo, anche se ravvicinata, ci serva una partita di questo spesso, di questo livello, per alzare ancora di più l'asticella".



Zaccagni non era proprio il caso di rischiarlo. Non era proprio in condizione?

"No, abbiamo pensato di non rischiare per il poco recupero. La squadra però sta bene e farà una grande partita".



Che partita deve fare la sua squadra e che avversario troverete?

"Un avversario difficile che in casa ha fatto sempre bene anche contro gradi squadra. Un avversario che fa un calcio aggressivo e verticale. Ci sarà da correre, però la squadra lo sa ed è preparata. Anche se il tempo non è stato tanto, sono gare troppo belle e importanti che danno spessore a tutti, alla società, alla squadra. L’Europa League ha questo fascino e questa bellezza. Ti conferisce ancora di più spessore e noi abbiamo bisogno di queste gare".



Qual è la cosa che le è piaciuta di più nella prima parte del percorso in Europa League?

"Abbiamo affrontato all'inizio questo percorso anche con delle rotazioni che ritenevo importanti e giuste per tanti motivi. Per la squadra e per utilizzare tutti. Quindi questo ha fatto crescere tutti e fatto sentore tutti importanti. Ed è stata la chiave della prima parte. Adesso c’è quella più bella, ma noi abbiamo questa capacità con il gruppo che è pronto, con tutti che si sentono coinvolti. Quindi abbiamo la possibilità di usare più giocatori e dobbiamo continuare su questa strada".



Si aspetta nella crescita della squadra qualcosa in più da Noslin?

"Sarà sicuramente della partita. Devo fare ancora delle valutazioni però, ripeto, è tutta la squadra. Non possiamo dare a dei giovani arrivati da poco in un club importante il peso. Abbiamo lavorato sempre con il collettivo e dobbiamo adoperaci per questo. Lore devono cresce velocemente e sono fiducioso. E lo è la squadra. Questo è quello che ci serve".